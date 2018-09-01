Азербайджанская армия готовится к освобождению оккупированных Арменией территорий, заявил в субботу, 1 сентября, министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

«Основным направлением мероприятий, проводимых по армейскому строительству, а также в целом нашей деятельности, является подготовка к освобождению оккупированных территорий», — отметил министр.

З.Гасанов также определил задачи в связи с организацией и проведением учений различного уровня, а также других предусмотренных планом важных мероприятий, в том числе подготовкой личного состава, материально-технических средств, в особенности постов и позиций, расположенных в горной местности к зиме.

Проанализировав проводимую в войсках интенсивную боевую подготовку, повседневную деятельность и организацию боевой работы, всестороннее обеспечение служебной и боевой деятельности, планирование мероприятий по оперативной подготовке, а также текущее состояние в прифронтовой зоне и других местах дислокации войск, министр дал соответствующие указания.

Minval.az