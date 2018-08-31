31 августа в Бинагадинском районном суде Баку под председательством судьи Кямрана Асадова завершился судебный процесс по иску депутата Милли Меджлиса Эльмиры Ахундовой и ее сына Габиба Ахундова.

Как сообщил азербайджанскому интернет-изданию 1News представитель Эльмиры Ахундовой на суде Ровшан Юсифов, исковые требования Эльмиры Ахундовой заключались в том, чтобы лица, которые длительное время распространяли лживую, порочащую ее честь и достоинство информацию, которые публиковали в СМИ и посылали в различные государственные органы сведения клеветнического характера, были привлечены к ответственности и ответили перед законом.

«В решении суда сказано, что распространяемые Фарманом Мамедовым и организованной им группой сведения не соответствуют действительности и являются лживыми.

Поэтому решением суда Фармана Мамедова и его пособников обязали дать опровержения в те средства массовой информации, где ранее были опубликованы их лживые сведения.

Кроме того, суд постановил взыскать с каждого из членов этой группы по 10 тысяч манат за распространение сведений, порочащих честь и достоинство Эльмиры Ахундовой, а также за нанесенный ей моральный ущерб.

Одновременно суд частично удовлетворил иск Габиба Ахундова, и ответчики оштрафованы на сумму 50 тысяч манат.

Хочу также отметить, что это уже третий судебный процесс о защите чести и достоинства Эльмиры Ахундовой. По двум из них имеется решение Верховного суда, и в обоих случаях иск Эльмиры Ахундовой был удовлетворен», — подчеркнул представитель депутата.

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