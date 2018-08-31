Каждый четверг с 13 сентября в 17:00 по бакинскому времени из Бакинского международного автовокзального комплекса будет осуществляться автобусный рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск, говорится в пятницу в сообщении структуры.

Автобус будет пребывать в Кисловодск на следующий день в 09:00. Автобус будет отбывать из Кисловодска в воскресенье в 12:00, время отбытия из Ессентуков – 13:00.

Цена билета в один конец 70 манатов.

Продажа билетов на рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск будет осуществляться как в кассах, так и в онлайне.

Проезд детей до пяти лет будет бесплатным (без предоставления отдельного посадочного места), для детей старше пяти лет оплачивается половина стоимости билета.

В соответствие с желаниями пассажиров, билеты для детей до пяти лет также можно приобрести за половину стоимости билета.

В течение поездки пассажирам планируется подавать чай и кофе.

Minval.az