Содержание пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове уменьшилось, говорится в пятницу в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В сообщении говорится, что, несмотря на то, что содержание пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове уменьшилось, ее количество все еще превышает санитарную норму в два раза.

Отметим, что 30 августа в 10:00 содержание пыли в три раза превышало санитарную норму, в 13:00 — в 5,4 раза, в 16:00 — в 5,6 раза, в 19:00 — в 6 раз.

Напомним, что пыль была занесена в Азербайджан вместе с воздушными потоками из Туркменистана.

Minval.az