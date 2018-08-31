31 августа президенту Ильхаму Алиеву вручено удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики номер один нового поколения с биометрическими показателями.

Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В Азербайджане с 1 сентября 2018 года начнется процесс выдачи гражданам удостоверений личности нового поколения.

Одна из отличительных особенностей новых удостоверений является то, что чип, встроенный в документ будет включать и электронную подпись. Это позволит гражданам страны получить свободный доступ к порталу «Электронное правительство».

Minval.az