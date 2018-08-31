Стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,07 или 1,37% и составила $79,03 за баррель.
Стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,07 или 1,37% и составила $79,03 за баррель.
Дата: 2018/08/31 10:45
Раздел: Азербайджан, Экономика
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