Министр иностранных дел Италии и глава ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ, в частности, затронул ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского дипломатического ведомства.

Итальянский министр отметил прогресс переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном по урегулированию нагорно-карабахского территориального спора, несмотря на прошедшие в обеих странах выборы.

Моаверо-Миланези также отметил, что ОБСЕ должна быть площадкой для конструктивного диалога между Западом и Востоком. «Раньше идея безопасности опиралась на принцип обладания и приобретения информации, сегодня безопасность и ответ на вызовы современности зависит от обмена информации и сотрудничества», — указал министр.

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