Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня оккупации Вооруженными силами Армении Губадлинского района Азербайджана.

Губадлинский район, территория которого составляет 802 кв. км., был создан в 1930 году. На его территории находятся 1 город и 93 села. Накануне оккупации в районе проживало около 30 тысяч человек.

До оккупации основу экономики Губадлинского района составляли зерноводство, животноводство, табаководство, шелководство и виноградарство, функционировали 2 завода по переработке винограда, 1 завод по производству мясомолочной продукции, 1 асфальтовый завод, 1 птицефабрика-инкубатор, 1 промысел по разведению рыб, 1 каменный карьер, 1 цех по обработке мрамора, филиал опытного завода «Нефтьгазавтомат» и др. В целом, в Губадлы было 62 управления и учреждения.

На территории района находилась 61 общеобразовательная школа, в том числе – 33 средних, 16 – восьмилетних, 12 – начальных школ.

В Губадлы было около 180 культурно-просветительских учреждений. Так, в пользование населения были предоставлены 84 библиотеки, 12 домов культуры и 44 клуба, 7 автоклубов. В районе также работали 2 детские музыкальные школы.

В целом, в результате оккупации района армянами было разрушено 6988 жилых домов, 1080 объектов сельского хозяйства, 32 учреждения связи, 86 – здравоохранения, 180 культуры, 6 промышленных предприятий, 650 км автомобильных дорог, 9 мостов, 2 водохранилища, 150 км магистральной водопроводной линии, 4830 км электрических линий, 165 км магистральной газопроводной линии, 146 зданий управлений, предприятий, 18 мельниц, 4 гидронасосные станции, 120 электрических подстанций и трансформаторов, 13365 гектаров лесных угодий остались под оккупацией.

Армяне разграбили также Губадлинский историко-краеведческий музей, в котором хранилось свыше 5 тысяч очень редких экспонатов. В настоящее время под оккупацией находятся святилище «Гавур дяряси», относящееся к IV веку, памятники «Галалы» и «Гейгала», относящиеся к V веку, построенная в XIV веке «Демирчиляр тюрбеси», мосты Гаджи Бедел, Лалезар, а также другие исторические памятники в селах Эйин, Юсифбейли, Сейтас, Гарагаджлы, Ходжамсахлы.

В результате армянской агрессии Губадлы в течение 5 лет понес потери – погибли 238 человек, 146 человек стали инвалидами. Губадлинским Шехидам Алияру Алиеву, Василию Алиеву, Аслану Атакишиеву, Алекберу Мамедову, Керему Мирзоеву, Агилю Мамедову, Бейляру Агаеву, Кязымаге Керимову, Сафе Ахундову были присвоены звания Национального героя Азербайджана.

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