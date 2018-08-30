Уход Иосифа Кобзона стал невосполнимой утратой для всех, кто знал его лично и просто был знаком с его творчеством. В эфире НСН о своём знакомстве с Кобзоном, его вкладе в культуру и всенародном признании рассказал эстрадный певец, композитор, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы.

«Мы познакомились в середине 60-х годов, так что дружили более 50 лет. Кобзон — это уникальное явление, и как человек, как музыкант, певец, общественный деятель. Как говорил Владимир Владимирович Путин — если есть духовные скрепы постсоветского пространства, то это Иосиф Давыдович Кобзон. Он объездил практически все тогдашние республики, ныне суверенные страны, и везде его любили, уважали. Он является орденоносцем Азербайджанской республики, его там очень ценили, любили. Его лично принимал патриарх нашей политики — Гейдар Алиевич Алиев. К нему с огромным уважением относятся во многих странах, не только постсоветского пространства. Он олицетворяет нашу жизнь — то хорошее, что было в культуре, что было в людях. Это невосполнимая утрата. Говорят, что незаменимых людей нет, но они есть — Иосифа Кобзона заменить невозможно», — поделился Полад Бюльбюль-оглы.

Особым качеством артиста, по его словам, было стремление и привычка всегда помогать людям. Именно таким он запомнился своим друзьям — отзывчивым, добрым, неравнодушным.

«Он был очень добрым человеком, всем помогал. В условиях Советского Союза, когда были нужны всякие прописки, льготы, когда всё было очень регламентировано и для того, чтобы выйти на сцену, нужно было разрешение министерства культуры, Кобзон очень помогал практически всем, кто к нему обращался. Ходили легенды — у него был такой вчетверо сложенный листочек, где мелким-мелким почерком были записаны все его дела, в основном чьи-то просьбы. И я ещё помню, что и на гастролях, на концертах, где только был телефон, он тут же кидался звонить по каким-то делам. Он жил тем, что помогал очень многим людям, и я свидетель тому», — рассказал певец.

Известие о смерти артиста шокировало многих, хотя все знали о его борьбе с болезнью. Слишком сильным он казался, даже в худшие времена, заметил Полад Бюльбюль-оглы.

«Он прожил очень яркую, счастливую, тяжёлую жизнь. И то, что он последний год так мужественно боролся с этой болезнью, а он болел более 10 лет, до последнего держался, просто удивительно. Это такой удар по людям, которые его знали, я просто в шоке. Хотя знали, что он болел. Но Иосиф казался вечным. Можно не так часто встречаться, но, зная, что есть такой друг, как Иосиф, надёжный, верный, к которому всегда можно обратиться, легче было жить на свете. Такие люди приходят, уходят, но оставляют яркий след на этой земле. Мир его праху!», — заключил Бюльбюль-оглы.

Minval.az