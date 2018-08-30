В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с прибывшим в страну с визитом премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Тепло поприветствовав премьер-министра Грузии в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев поздравил Мамуку Бахтадзе с назначением на должность премьер-министра, пожелал ему новых успехов на этом ответственном посту. Глава государства подчеркнул, что визит Мамуки Бахтадзе в Азербайджан вскоре после назначения его главой правительства Грузии еще раз показывает, что азербайджано-грузинские связи находятся на очень высоком уровне.

«Веками наши народы жили в условиях дружбы и добрососедства. Сегодня связи между двумя независимыми государствами построены на прочном фундаменте. Грузия и Азербайджан совместно осуществили многие важные проекты. Совместными усилиями мы изменили энергетическую карту мира. Реализуемые нами совместно проекты в транспортной сфере имеют большое значение для евразийского континента. В реализации этих проектов активно участвуют и грузинская, и азербайджанская, и турецкая стороны. Считаю, что в нынешний период мы должны приложить дополнительные усилия для увеличения торгового оборота. Знаю, что в Грузии прекрасный инвестиционный климат. Мы очень рады, что Азербайджан многие годы занимает первое место среди стран, вкладывающих зарубежные инвестиции в Грузию. Сегодня мы обсудим многие вопросы, в том числе вопросы регионального сотрудничества. Еще раз сердечно приветствую Вас, желаю Вам приятного и успешного визита», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Minval.az