Внешний долг Азербайджана увеличился на 31,6% в результате передачи государству внешних обязательств Международного банка Азербайджана в рамках оздоровления банковской системы страны и с учетом условных обязательств на июль 2018 года достиг 9,6 млрд долларов (21,9% ВВП).

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Азербайджана.

По данным министерства, хотя уровень государственного долга является стабильным в соответствии с установленными в международной практике показателями, в целях обеспечения контроля за задолженностью возникла необходимость разработки специальной стратегии в этой области. Средне- и долгосрочная стратегия по управлению государственным долгом, утвержденная на днях президентом Ильхамом Алиевым, обеспечит реализацию приоритетных мер для достижения значимых для страны стратегических целей, и сохранение тем самым низких уровней внешнего долга.

Minval.az