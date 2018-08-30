Агентство продовольственной безопасности Азербайджана пресекло импорт в страну с международным ветеринарным сертификатом закупленной у Украины грузинской компанией «G&A Group» по заказу ООО «Tursan-İ» 33991,15 кг говядины.

Для проверки показателей безопасности и определения происхождения мяса, в соответствии с законодательством были взяты образцы и переданы в соответствующие лаборатории Института продовольственной безопасности Азербайджана. Согласно результатам проверок выяснилось, что представленные образцы являются кониной. По этой причине импорт товара в страну был незамедлительно приостановлен агентством.

Minval.az