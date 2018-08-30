В четверг состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мамука Бахтадзе выступили на встрече с речами.

Minval.az