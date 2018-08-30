В четверг состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мамука Бахтадзе выступили на встрече с речами.
В четверг состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мамука Бахтадзе выступили на встрече с речами.
Дата: 2018/08/30 13:46
Раздел: Азербайджан, Важно
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