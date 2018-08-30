В Джалилабадском районе зверски убиты мать и дочь. Инцидент произошел накануне вечером в селе Оджаглы.

Так, жительница села 86-летняя Фируза Аскерова и ее дочь 46-летняя Санубер Аскерова были убиты в своем доме.

Подозреваемый в убийстве женщин Яшар Байрамов задержан.

Как выяснилось, Яшар Байрамов много лет тому назад нанес ножевые ранения сыну Фирузы Аскеровой Гиясу. На основе жалобы Гияса Я.Байрамов был арестован и отправлен в тюрьму. Он вынашивал план мести и собирался убить Гияса, однако в день освобождения Гияс умер от болезни.

Предполагается, что Яшар Байрамов убил женщин из мести. Он работал в Баку в каменном карьере и два дня тому назад вернулся в район. Вчера у него возник конфликт с покойной Фирузой Аскеровой.

В вечерние часы он отправился к ним домой, изнасиловал и задушил Санубер Аскерову. Затем обезглавил Ф.Аскерову и дотащил ее тело до сарая. На земле остались следы крови.

С.Аскерова не была замужем и проживала с матерью.

Байрамов трижды женат, от первого брака у него трое детей, а в данный момент беременна его третья жена, пишет Qafqazinfo.

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