В Интерпол направлено обращение для объявления в международный розыск незаконно посетившего оккупированные территории Азербайджана Дэна Билзеряна, которого называют «королем Instagram». Об этом, как сообщает Minval.az, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Билзерян накануне посетил Армению, а затем направился в Карабах в компании сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна — Левона и его супруги. Он успел получить армянский паспорт и встать на учет в вооруженных силах Армении.

Дэн Билзерян — американец армянского происхождения и звезда социальных сетей с аудиторией, превышающей 23 миллиона подписчиков. Он утверждает, что нажил свое состояние благодаря азартным играм и венчурным инвестициям.

Minval.az