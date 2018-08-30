Министерство экономики Азербайджана и министерство экономического развития России планируют подписать соглашение о развитии экономического сотрудничества.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, одобряющее заключение такого соглашения.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Азербайджанской Республики о развитии экономического сотрудничества», — говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Minval.az