В результате недавнего землетрясения в южном регионе Азербайджана, приблизительно в 80 домах Лянкяранского района появились трещины.

Об этом в среду сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти города Лянкяран, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Мохуббат Бабаев.

Бабаев сказал, что в связи с этим вопросом состоялось заседание комиссии.

«Уже поступило около 80 обращений от граждан и в настоящий момент продолжают поступать новые обращения. Члены комиссии на основе обращений провели осмотр домов и определили уровень трещин в домах. В связи с этим был составлен акт и направлен в соответствующие структуры», — добавил председатель комиссии.

Бабаев отметил, что трещины также образовались в некоторых домах на окраинах города Лянкяран.

«Трещины, в основном, образовались в домах расположенных в селах Рво, Шову, Ашла, поселке Истису и в некоторых местах города Лянкяран», — сказал первый замглавы ИВ.

Minval.az