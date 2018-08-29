Банк «Авангард» хочет отказаться от торгового центра в Измайлове, принадлежавшего экс-совладельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, сообщила в среду газета «Ведомости».

«Банк «Авангард» подал иск в Арбитражный суд Москвы к конкурсному управляющему фирмы «Руслайн 2000″: истец требует признать недействительным договор купли-продажи имущества и взыскать 1,5 миллиарда рублей. Иск связан с претензиями банка к качеству и документации», — отмечает издание.

Оно также добавляет, что «Руслайн 2000», признанная банкротом, входила в группу АСТ бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его семьи.Этой фирме принадлежал торговый центр на 20,9 тысячи квадратных метров на Измайловском шоссе. В 2015 году суд признал Исмаилова банкротом, а в конце прошлого года Басманный районный суд заочно арестовал его по обвинению в организации убийства и незаконном обороте оружия. Торговый центр в Измайлове был заложен по кредиту БМ-банка. В 2017 году банк «Авангард» купил имущество «Руслайн 2000» 1,5 миллиарда рублей.

Minval.az