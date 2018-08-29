В Липецке в хирургическое отделение БСМП был доставлен 38-летний гражданин Азербайджана с многочисленными пулевыми ранениями живота.

По данным издания GOROD48, это был торговец арбузами с Центрального рынка. Его расстреляли из огнестрельного оружия.

Из пациента по время операции вынули только одну пулю. Остальные медики пока оставили в теле, так как пациент находился в крайне тяжелом состоянии из-за большой кровопотери. Врачи говорят, что преступник разрядил в жертву всю обойму пистолета.

В УМВД РФ по Липецку сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Злоумышленник пока не найден, так как его жертва еще не смогла дать показаний.

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