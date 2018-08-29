Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) при Кабинете министров Азербайджана определило приблизительный размер страховых взносов для получения услуг ОМС, сказал в среду журналистам директор Госагентства Заур Алиев.

«Данный процесс осуществлялся в основном по результатам пилотного проекта и уже практически завершен. В результате наших расчетов и с учетом экономической ситуации за основу мы взяли цифру в 120 манатов. То есть, каждый гражданин должен будет платить в месяц 10 манатов, чтобы получить доступ к услугам ОМС», — сказал Алиев.

По словам директора Госагентства, ряд категорий граждан страны будет освобожден от уплаты страховых взносов.

«Это дети, пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные семьи. Их расходы по ОМС возьмет на себя государство», — сказал Алиев.

Директор Госагентства также добавил, что население получит возможность выплачивать страховые взносы по частям.

«Трудоустроенное население, конечно же, получит возможность частичной уплаты страховых взносов. В то же время мы также предоставим определенную возможность частичной уплаты страховых взносов и для свободно занятого населения», — цитирует Алиева «Тренд».

Minval.az