Коммунальные службы, занимающиеся уборкой столичных дорог от мусора, стали применять новый способ защиты уборщиц.

Как сообщает 1news.az, в частности, во время уборки у обочины стали устанавливать временные переносные красно-белые знаки треугольной формы, призывающие водителей быть внимательнее.

Они устанавливаются заблаговременно до того места, которое подметает уборщица, и должны служить предупреждением водителям о необходимости снизить скорость и быть внимательными, учитывая наличие человека на дороге.

Новая инициатива была неоднозначно воспринята водителями – в то время как одни утверждают, что это поможет спасти жизнь и здоровье уборщиц, другие считают это полумерами и уверены, что ситуацию может кардинально улучшить только применение уборочной спецтехники.

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