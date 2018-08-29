Мать покойного шахматиста Вугара Гашимова Аида Гашимова вступила в полемику, вызванную скандальным статусом гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова, который на днях пожаловался на усталость и отсутствие спонсорской поддержки. А.Гашимова напомнила о травле, которая была организована в СМИ в отношении ее сына в 2010 году . Тогда трехкратного чемпиона Азербайджана обвиняли в тесных связях с армянами, его перестали приглашать на соревнования, а затем талантливого шахматиста и вовсе исключили из сборной. Спустя четыре года Bугар Гашимов скончался в возрасте 27 лет.

«Шахрияр Мамедъяров, ты говоришь, что твои силы не безграничны. А у Вугара были безграничны? Где был азербайджанский народ, когда Вугар занял 6-е место в мировом рейтинге шахматистов, когда после 7-часовой напряженной борьбы сделал Азербайджан впервые чемпионом Европы, когда он с честью поднимал с 8 лет флаг Азербайджана под звуки гимна на мировых чемпионатах и чемпионатах Европы? Где был азербайджанский народ, когда он своими силами и умениями, своим трудом и ценою жизни прославлял во всем мире азербайджанские шахматы, и несмотря на поступающие из-за границы предложения, говорил: «Я азербайджанец!»? Почему вы ничего не сказали бесчестным людям, которые лгали и клеветали на него, заявляя, что у него звездная болезнь? Где был азербайджанский народ, когда несправедливо Вугара отстранили от сборного Азербайджана по шахматам? Вугар вел борьбу в одиночку, но у него не хватило сил, он устал от клеветы и лжи. Писаки, которые распространяли о нем ложь и клевету, и как только у вас пальцы не сломались? Те, кто рекламировал ложь, почему вы не представили своих родителей и детей?

Я уже 5 лет выпрашиваю 1 сотку земли для того, чтобы увековечить имя Вугара. Не осталось такого органа, организации и управления, куда бы я не обращалась. Но ничего не смогла получить. Мне еще 18 лет предстоит выплачивать ипотеку за квартиру, в которой мой покойный сын не прожил и дня. Почему никто не откликается на мой голос? Я ни у кого ничего не прошу. Только у Всевышнего прошу, чтобы те, кто отнесся несправедливо к Вугару получили свое наказание. Но не на том свете, а на этом», — написала она в соцсетях.

Minval.az