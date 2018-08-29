В Хачмазском районе Азербайджана ликвидирован член радикальной религиозной экстремистской группы.

Согласно сообщению Службы государственной безопасности, в ходе расследования было подтверждено, что член радикальной религиозной экстремистской группы Наджафов Низами Адиль оглу приобрел оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества и планировал совершить террористический акт в северных районах Азербайджана. В связи с этим сотрудниками Службы государственной безопасности и прокуратуры были проведены совместные неотложные мероприятия.

«В ответ на требования сложить оружие и сдаться он открыл огонь из автомата. Он был уничтожен ответным огнем Специальной оперативной группой СГБ», — говорится в сообщении Службы.

Minval.az