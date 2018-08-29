Очередное падение рубля скорректировало планы российских туристов, которые начали вместо сильно подорожавшей Европе рассматривать постсоветские страны. На начальном этапе ранних продаж туров лидирует Грузия, сформировавшая пока 25% продаж, пишет «Коммерсант».

В прошлом году в этот же период наибольшим спросом пользовалась Индия, на которую пришлось 63% ранних продаж.

Причина популярности Грузии — сравнительно низкие цены и появление отелей, работающих по системе all inclusive.

По данным погранслужбы ФСБ, по итогам первого полугодия этого года в Грузию отправилось 111,6 тыс. россиян — на 54% больше, чего годом ранее. Турпоток в Азербайджан составил 53 тыс. человек, за год показатели увеличились на 51%.

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