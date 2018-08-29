Ереванская газета «Грапарак» пишет, что советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Арсен Харатян был уволен с должности по призыву властей России.

«Дело в том, что до этого в прессе распространились сведения о том, что Арсен Харатян –один из тех, кто оказался в центре скандальной истории с Юрием Хачатуровым и именно он посоветовал премьер-министру Николу Пашиняну арестовать Юрия Хачатурова, не проинформировав заранее членов ОДКБ об этом, заверив, что проблем не возникнет и потом у появиться возможность выдвинуть нового кандидата на этот пост.

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Кроме того, в Москве Арсена Харатяна считают американским шпионом и не хотят, чтобы в Армении главным советником премьера был подобный человек. «Конечно, есть также другие связанные с ним темы, но фактически за 27 лет не было ни одного случая, когда из Москвы звонили бы и говорили, снимите с должности конкретного человека», — рассказал наш источник», — пишет газета.

Minval.az