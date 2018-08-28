К чему приведет «жесткая рихтовка» послереволюционной Армении со стороны Кремля?

Человечество за время своей истории накопило богатейший арсенал разного рода детских наказаний. Порка розгами, конечно, уже не в тренде, да и ремнем воспитывать современные психологи не рекомендуют, но отнять любимую игрушку, лишить похода в кино и любимой «вкусняшки», а то и постоять лицом в угол и подумать о своем поведении — вполне себе в тренде.

А теперь вот оказалось, что публично отшлепать, да еще поставить в угол можно целую страну. Особенно если эта страна — форпост. Впрочем, судите сами.

22 августа, около недели назад, в Сочи прошли переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Их итоги Александр Григорьевич прокомментировал в интервью телеканалу «Беларусь 1». Жестко прошелся в адрес российских журналистов, которые обвинили Беларусь в том, что там, дескать, используют новые антироссийские санкции для того, чтобы что-то потребовать от России: «Я, может, больше себе позволяю открыто говорить об этом. Это уже в силу моего характера. Здесь нет ничего подспудного или каких-то гадких мыслей, о которых иногда пишут, особенно в Российской Федерации, разного рода идиоты. Я их иначе не назову».

Однако на Южном Кавказе, да и не только на Южном Кавказе, в фокусе внимания оказалась другая реплика президента Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, во время его встречи с Путиным в Сочи 22 августа обсуждалась ситуация вокруг генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, которого на его родине, в Армении, обвинили в попытке насильственного свержения конституционного строя и вынесли постановление о его аресте, хотя затем выпустили под залог и даже позволили покинуть Армению. Лукашенко напомнил, что еще на момент назначения Хачатурова генсеком ОДКБ против этой кандидатуры были возражения: «Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему». Теперь, по его словам, «мы глубже посмотрели на эту проблему… Обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены организации». Чем закрутил нешуточную интригу.

Здесь, пожалуй, не обойтись без небольшой ретроспективы. Руководство международными организациями формируется на основе разных принципов. Большой популярностью пользуется схема, когда председательство переходит от одной страны к другой в порядке ротации по алфавиту. Но если организация эта создает свой солидный административный аппарат, осуществляет множество программ и т.д., то тут уже переходящего председательства мало. В таком случае назначают генсека — уже исходя из профессиональных качеств, а не страны происхождения в алфавитном порядке. К примеру, в НАТО к «географии происхождения» только одно требование: пост генсека должен занимать европеец, а ни в коем случае не американец.

А вот в ОДКБ пошли своим путем. С 2003 по 2017 год пост генсека этой организации занимал Николай Бордюжа, российский генерал-полковник, известный своими симпатиями к Армении, и никого столь долгое пребывание на посту одного человека не тревожило. Но в конце 2016 года грянул громкий скандал. После очередного инцидента в Карабахе в официальном пресс-релизе появилась формулировка «Нагорно-Карабахская Республика» без указания, что речь идет о никем не признанном образовании. В Баку официально выразили свое возмущение. В результате Бордюжа своего поста генсека ОДКБ лишился. Но и «форпост» обижать не хотелось. Тогда в Москве и предложили приступить к «ротации» и передавать пост генсека странам-членам ОДКБ в алфавитном порядке. И начать с Армении.

Ереванская «Лрагир», комментируя эти слова Лукашенко, предполагает, что первоначально на эту должность планировали назначить Сейрана Оганяна, только-только распрощавшегося с постом министра обороны Армении, но в «ближнем кругу» Сержа Саргсяна предпочли Юрия Хачатурова. «Должность генсека ОДКБ в ротационном порядке отошла Армении в 2016 году, но назначение растянулось до весны 2017 года, когда генсеком был назначен Юрий Хачатуров. Целый год президенты не могли собраться – то не было Лукашенко, то Назарбаева, — напоминает газета. — Примечательно, что в декабре 2016 года замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, словно отвечая на чьи-то предложения, заявил, что Армения не изменит свою кандидатуру. Кого хотели бы видеть на этом посту Лукашенко и, скажем, Назарбаев? Чем Лукашенко не нравился Хачатуров? И кто продвигал Хачатурова – Армения или Россия? А может, позиция Лукашенко формировалась под воздействием Алиева? Или Лукашенко подозревал, что Серж Саркисян пытается таким образом «сбросить» проблемного Хачатурова?»

Но внутриереванские интриги — не единственная версия. И хотя прямо об этом Александр Лукашенко как бы не говорит, уже тогда были «утечки», что лидеры стран-членов ОДКБ возражали именно против назначения на пост генсека представителя Армении. Более того, если учесть, что еще во время апрельских боев Беларусь и Казахстан поддержали Азербайджан, а не Армению, что и у Минска, и у Астаны обширная программа сотрудничества с Баку, такая версия как минимум имеет право на существование.

Но…намеренно оставим разбор тех утечек за скобками. Сегодня в ОДКБ разгорается нешуточный «скандал имени Хачатурова». Формального главу ОДКБ на родине, в Армении, обвинили ни много ни мало в свержении конституционного строя. Так в Ереване квалифицировали расстрел на улицах Еревана протестующих против фальсификации президентских выборов в 2008 году. Правда, Хачатурова не арестовали, выпустили под залог и даже позволили выехать из страны, но генсек, находящийся на своей родине под судом — явно не та коллизия, которую Москва намерена терпеть в своей вотчине. И вот теперь, судя по всему, генсеку, который умудрился влипнуть в такой скандал, спешно подыскивают замену, и не факт, что ОДКБ вновь возглавит представитель Армении. Вполне возможно, что пост этот в порядке ротации перейдет как раз к Беларуси. И это уже не просто «организационный вопрос». Такая ротация — это еще и способ демонстративно «отшлепать» свой форпост, отобрав у него «игрушку» в виде поста генсека ОДКБ.

Но это еще не все. В Ереване спешно подал в отставку советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна по внешней политике Арсен Харатян. Сам чиновник в своем аккаунте в сети Facebook пояснил причины: это, во-первых, семья, «которая проживает в Тбилиси и останется там до следующего лета». А во-вторых, продолжил Харатян, ему «необходимо переосмыслить и точно оценить личные трансформации», произошедшие с ним «за три месяца на госслужбе». И вот теперь некогда ключевой член команды Никола Пашиняна разъясняет, что ему «надо взять паузу, чтобы побыть рядом с моей семьей и оценить пройденный путь».

А вот о «семье в Тбилиси» надо бы поподробнее. Супруга Арсена Харатяна — Соня Шахриджян (Sonia Shahrigian) в настоящее время работает на дипломатической должности в посольстве США в Тбилиси, являясь гражданкой США. Сам он, напоминает EADaily, является выпускником университета Джорджа Мэйсона (США), был репортером армянской редакции «Голоса Америки», причем в Вашингтоне, а не в Армении, являлся главным редактором новостного издания Aliq Media, функционирующего в Тбилиси, которое он основал при финансовой поддержке американского Национального фонда поддержки демократии (NED) и грузинского представительства фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса.

Но самое главное, как поведали тому же EADaily ереванские «источники», именно он, Арсен Харатян, настаивал на немедленном аресте генерала Юрия Хачатурова до его официального отзыва Ереваном с поста генсека ОДКБ. По словам источника, Арсен Харатян был «излишне принципиален» в вопросе «немедленного ареста» Хачатурова, хотя было изначально ясно, какую реакцию России и других партнеров по ОДКБ это вызовет и, самое главное, понятно, что «торопиться в его случае нет смысла, и более важной задачей является призвание к ответу по делу о преступлениях «1 марта» Роберта Кочаряна». «Нам было совершенно понятно, что Хачатуров никуда не сбежит. Рано или поздно, ему придется ответить на все вопросы следствия. Ясно было также, что его демонстративный арест может быть воспринят Россией как демарш с нашей стороны, а задача нового правительства Армении состоит, наоборот, в улучшении атмосферы наших отношений с Москвой», — отметил собеседник. Так ли это на самом деле или нет, и если да, то чего в этой истории больше — «русофобии» или непрофессионализма, можно спорить до бесконечности. Но нет сомнений в другом: в отставку подал ключевой игрок в команде Пашиняна, один из тех, кого можно считать «знаковой фигурой». И это очень похоже на внешнее проявление того, что Кремль продолжает «жесткую рихтовку» Армении. Никола Пашиняна методично и не то чтобы очень деликатно, если уж вернуться к «педагогическому жаргону», делают «шелковым» и добиваются должного послушания. Форпост в лице Армении по-прежнему слишком нужен России, чтобы здесь могли стерпеть такие «заявки на самостоятельность». Тем более что, как выразился еще недели две назад доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог, кавказовед Сергей Маркедонов на своей странице в Facebook, «экстравагантные действия новых армянских властей или недостаточный учет особенностей российского политического класса создают проблемы, давайте честно признаемся хотя бы сами себе. Иной раз на пустом месте». И вот как далеко эта «рихтовка» может зайти, вопрос открытый. Тот же Маркедонов, напомнив и о судебной атаке на Хачатурова, и об обысках в ЮКЖД, отмечал: «Я не считаю Пашиняна каким-то русофобом, а его действия диктатом пресловутого Сороса. Все так. Но профессионализм-то тоже никто не отменял, жить только активизмом единым в большой политике нельзя! Может уже стоит политику оставить профессиональным специалистам, а не делать ее заложницей «пламенных страстей»?». Так что не исключено, что в скором времени процесс замены «активистов» на «профессионалов» в Ереване под руководством Москвы продолжится. А что до возражений «активистов» и их сторонников, к которым эти «активисты» обращаются за поддержкой…никто не забыл, что Хачатурова и Кочаряна, которых так настойчиво и старательно «отмазывала» Москва, судить собирались за расстрел протестующих на улицах Еревана? И что «Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ» создавались как раз для противодействия «цветным революциям»?

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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