Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $0,64 или 0,83% и составила $78,15 за баррель.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $0,64 или 0,83% и составила $78,15 за баррель.
Дата: 2018/08/29 11:30
Раздел: Азербайджан, Экономика
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