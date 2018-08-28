Назначены новые помощники Первого вице-президента Азербайджана.
Новыми помощниками Первого вице-президента Мехрибан Алиевой стали Эмин Гусейнов и Халид Ахадов.
Таким образом, число помощников Первого вице-президента достигло 6-ти.
Назначены новые помощники Первого вице-президента Азербайджана.
Новыми помощниками Первого вице-президента Мехрибан Алиевой стали Эмин Гусейнов и Халид Ахадов.
Таким образом, число помощников Первого вице-президента достигло 6-ти.
Дата: 2018/08/28 19:15
Раздел: Азербайджан, Важно
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