Назначены новые помощники Первого вице-президента Азербайджана.

Новыми помощниками Первого вице-президента Мехрибан Алиевой стали Эмин Гусейнов и Халид Ахадов.

Таким образом, число помощников Первого вице-президента достигло 6-ти.

Minval.az