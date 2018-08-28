Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике» от 29 июня 2018 года, сообщает Тренд.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике» и представить их главе государства; обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать об этом Президента Азербайджана; подготовить предложения о размерах государственной пошлины, предусмотренной в статьях 8.4 и 15.4 этого закона, и представить его Президенту Азербайджана; в соответствии со статьей 14.6 этого закона утвердить порядок взятия биологического материала для проведения анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), его учета, хранения, использования, выдачи и уничтожения, и проинформировать об этом Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим законом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из данного закона.

Полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренного в статье 14.6 («Порядок взятия биологического материала для проведения анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), его учета, хранения, использования, выдачи и уничтожения определяется соответствующим органом исполнительной власти») закона «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике», будет осуществлять Кабинет министров.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике» и проинформировать об этом Кабинет министров.

Под дактилоскопической регистрацией закон понимает деятельность, которая осуществляется уполномоченными государственными органами в сфере дактилоскопической и (или) геномной регистрации и включает сбор, обработку, защиту дактилоскопической информации в целях установления или подтверждения личности человека.

Minval.az