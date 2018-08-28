В южном регионе Азербайджана произошло землетрясение.

Подземные толчки зарегистрированы примерно в 16:56. Землетрясение ощущалось силой 4-5 балла.

Толчки ощущались в Лянкяранском, Масаллинском, Астаринском, Билясуварском, Сальянском и других соседних районах.

В Центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана сообщили Репорт, что по предварительным данным, землетрясение произошло в 16:57:14 по местному времени на территории Лерикского района.

Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 5 баллов, в прилегающих населенных пунктах до 3-4 балла. Магнитуда толчков составила 5.1, глубина — 15 км.

Minval.az