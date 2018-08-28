Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении Ниязи Муфаззар оглу Байрамова на должность главы Исполнительной власти Гянджи.

Другим распоряжением главы государства, Ниязи Байрамов освобожден с должности главы Исполнительной власти Мингячевира.

Байрамов окончил в 1980 году Бакинский Государственный Университет, по профессии юрист. В 1980-1986 гг был членом Коллегии адвокатов и работал юридическим консультантом.

В 1986-1992 гг занимал должность начальника отдела в Исполнительной власти Сабаильского района, в 1992-1995 гг был замглавы ИВ Сабаильского района.

В 1995-1997 гг работал в Государственном Таможенном Комитете. С 1997 по 2001 год Ниязи Байрамов – начальник Таможенного управления в городе Гянджа.

С 2009 по 2012 гг Ниязи Байрамов занимал должность начальника Карабахского регионального центра МЧС, а в 2012 году начальника Сумгаитского регионального центра МЧС.

В 2012 году, распоряжением президента Азербайджана был назначен на должность главы ИВ Мингячевира.

Он член правящей партии «Ени Азербайджан» и участник карабахской войны. Имеет звание полковника.

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