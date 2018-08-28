Известный композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Джаваншир Гулиев выступил с обращением к известному российскому бизнесмену, президенту Crocus Group Аразу Агаларову.

«Уважаемые друзья, помогите связаться с бизнесменом Аразом Агаларовым. Дело в том, что несколько лет назад от его имени в Баку в дачном массиве Ляиш (рядом с поселком Нардаран) забрали земельные участки ряда граждан (в том числе и мой) под строительство какого-то объекта для отдыха и развлечений. Взамен они предложили другие участки земли (мне тоже), сопротивление было бессмысленно и люди согласились. Документирование новых участков они тоже обещали. Но не сделали (мой, во всяком случае)…И получилась следующая картина: у людей земля вроде есть, но юридически ее нет – Управление дачного хозяйства (или как он там сейчас называется) не выдает соответствующего документа, считая, что эти земли не наши (между прочим, справедливо, потому, что местоположение участков сейчас определяется современной технологией через спутник!). А наши законные отобраны от имени А.Агаларова. Мой же участок я в свое время приватизировал (имею документ, выданный государством), так что они забрали у меня мою частную собственность (в документе у меня так и написано). Я прошу А.Агаларова каким-то образом решить эту проблему (уверен, что он этого не хотел). Я уже в немолодом возрасте, приближается время, когда мне необходимо будет уйти из душного города на воздух…прошу вас, господин Агаларов, вернуть мне мой «bir abbasi», как говорил амбал из фильма Мешади Ибад. Ни миллиметра лишнего не хочу, хочу свое, принадлежащее мне по закону!», — написал композитор в своей Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены).

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