Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров объяснил свой статус в Facebook:

Шахматист написал новый статус.

«Дорогие друзья, благодарю каждого из вас за вашу заботу и участие.

К сожалению, крику моей души дали политическую окраску. Хочу заявить, что я горд выступать за Азербайджан и всегда буду делать все возможное, чтобы успешно представлять свою родину.

Чтобы внести ясность в ситуацию, хочу сказать, что за последние пять лет я получил финансовую поддержку от соответствующих структур только для турнира претендентов. Эта сумма покрывает только расходы на один турнир.

Также официальные соревнования с участием сборной финансируются из госбюджета. Считаю несправедливым, что средства, выделенные азербайджанским шахматистам в течение года, представляют, как мой личный бюджет», — отметил он.

По словам Мамедъярова, у него нет другого источника доходов кроме шахмат, и он вынужден принимать участие в многочисленных турнирах, так как оплачивает тренировки и выплачивает зарплаты команде из собственного кармана:

«Это создает слишком большую физическую и умственную нагрузку, снижает эффективность на соревнованиях», — подчеркнул гроссмейстер.

Мамедъяров также рассказал о поддержке, которую ему оказывает государство:

«Хочу отметить, что уважаемый господин президент многократно награждал меня за успехи в соревнованиях, что я очень высоко ценю. Кроме того, некоторые должностные лица проявили поддержку, помогли лично мне. Но чтобы успешно участвовать в соревнованиях и заявить о себе на мировом уровне, надо постоянно готовиться и получать финансовую поддержку.

Мои соперники по турнирам, которые ниже по рейтингу, получают поддержку как со стороны государства, так и частных предпринимателей, а я плачу за свое питание и за питание команды из собственного кармана.

Ни в коем случае не думайте, что я говорю это из-за корыстных побуждений. Как и каждый профессиональный спортсмен, я прекрасно понимаю, на что я способен и чего достоин.

Небольшое пояснение для тех, кто далек от шахмат: шахматистам, входящим в первую 20-ку в мире и которые играют весь год, для подготовки нужна команда в следующем составе: менеджер, двое тренеров-секундантов, психолог, тренер по физподготовке и сильные спарринг-партнеры для проведения учебно-тренировочных сборов. Содержание их, конечно же, требует крупных затрат.

Мы неоднократно обращались за спонсорством к компаниями. В последний раз это было 6 месяцев назад, но никто не заинтересовался и не оказал поддержку. В результате вашей поддержки я получил многочисленные предложения. За это благодарю как вас, так и тех, кто сделал мне эти предложения. Это меня сильно окрыляет.

Хочу поблагодарить тех, кто поддержал меня на турнире. На этом соревновании я немного поднял свой рейтинг и не проиграл ни в одной из девяти игр. Большое спасибо», — написал шахматист.

Minval.az