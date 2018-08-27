Азербайджанский футболист Али Банишевский планирует продолжить карьеру за границей.

Как заявил изданию «Азериспорт» сам внук легендарного Анатолия Банишевского, проведший прошлый сезон в МОИК, он получил предложения от клубов Литвы, Латвии и Чехии.

«Пока что не могу сказать, куда именно отправлюсь. Лишь скажу, что за рубеж. Мне и самому очень хочется попробовать свои силы в качестве легионера. Надеюсь, все образуется. В ближайшее время, отправлюсь в один из клубов Литвы, Латвии или Чехии. С «Нефтчи» я уже расстался», — заявил Банишевский.

Minval.az