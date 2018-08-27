Пыльная буря, охватившая юго-восточные провинции Ирана, не окажет влияние на Азербайджан.

Об этом в понедельник сказала Trend заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

«Анализ спутниковых данных и синоптических карт показал, что над территорией страны в нижних и средних слоях тропосферы преобладает западный, северо-западный перенос воздушных масс, который сохраниться в ближайшие два дня», — сказала завотделом.

По словам Тагиевой, наблюдаемые и прогнозируемые синоптические условия будут препятствовать проникновению пыльной бури в страну.

«Нужно отметить, что большинство пыльных бурь имеют продолжительность не более четырех суток, а наибольшая их повторяемость на юге Ирана наблюдается с апреля по сентябрь. Наиболее благоприятные условия для возникновения пыльных бурь складываются на равнинной территории, прилегающей к Персидскому заливу. Этому способствуют термобарические условия, сильные ветры и состояние почвы», — добавила Тагиева.

Minval.az