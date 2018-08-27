Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в «Положение о посольстве Азербайджанской Республики», утвержденное указом Президента от 25 мая 2006 года.

Согласно изменениям, к «Положению о посольстве Азербайджанской Республики» добавляется пункт 10.7-2:

«Посольство обеспечивает выдачу сертификата электронной подписи проживающим в зарубежной стране иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в зарубежной стране гражданам Азербайджана, действующим в зарубежной стране юридическим лицам».

Другим указом глава государства внес изменения в «Положение о консульстве Азербайджанской Республики», утвержденное указом Президента от 26 февраля 2007 года.

Согласно изменениям, к «Положению о консульстве Азербайджанской Республики» добавляется пункт 14.20-1:

«Консульство обеспечивает выдачу сертификата электронной подписи проживающим в зарубежной стране иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в зарубежной стране гражданам Азербайджана, действующим в зарубежной стране юридическим лицам».

Minval.az