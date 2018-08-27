Министерство иностранных дел Азербайджана изучает информацию о планах Армении приобрести реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Пинака» у Индии, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Данный вопрос будет обсужден с нашими индийскими партнерами», — заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Информацию о возможных закупках Ереваном индийских РСЗО «Пинака» распространила The Times of İndia со ссылкой на директора индийского Фонда исследований и производства оружия К.М.Раджа. Информацию о намерении Армении закупить РСЗО индийского производства также подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Minval.az