Шамахинский Сафари-парк с сентября 2018 года начнет принимать школьников, с октября — туристов.

По словам директора ООО «Aзер Эков» Тофига Гасанова, парк создан 2 октября 2017 года на территории площадью 620 гектаров в горно-лесном массиве Пиркули. При создании парка в нем обитали 790 голов животных – такие генетически ценные животные как благородный марал, лань и муфлон. В результате принятых селекционных и ветеринарных мер в настоящее время численность этих животных превысила 1 тыс.

На основании соглашения, достигнутого с Министерством образования, с сентября в конце каждой недели для школьников будут проводиться туры в Сафари-парк. Прогулка по территории для школьников будет бесплатной.

Также завершается подготовка к приему туристов. С октября в парк будут организовываться туристические поездки.

Minval.az