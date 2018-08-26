Около Центра Гейдара Алиева в Баку прошла выставка классических автомобилей, организованная Азербайджанской автомобильной федерацией. Жители и гости столицы не упустили возможность посмотреть на легендарные автомобили, просто сесть за руль и сфотографироваться.

Как сообщает «Спутник», спустя некоторое время, колона ретро-автомобилей двинулась в центр Баку, превратив на время столичные улицы в декорации для советского кино. Отметим, что в ретро-параде приняли участие автовладельцы, чья машины старше 1980 года.

Minval.az