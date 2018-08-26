В понедельник, 27 августа, на территории Азербайджана установятся нестабильные погодные условия. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном, без осадков, однако в первой половине в некоторых частях полуострова прогнозируются кратковременные дожди, ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-23, днем — 28-33 градуса.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-восточный ветер, температура воды составит 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.

В регионах республики осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и дожди, местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем — 21-25 градусов тепла.

Minval.az