Наши двусторонние отношения характеризуются тем, что в этом регионе в лице Азербайджана мы имеем самого крупного, самого важного торгового партнера. В Азербайджане у нас есть внешнеторговая палата, здесь осуществляют деятельность 150 немецких предприятий. Азербайджан, в свою очередь, заинтересован в диверсификации своей экономики, и Германия может внести серьезный вклад в этой сфере. Сегодняшний совместный бизнес-форум также послужит этому, и мы там поговорим о деталях.

Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

«Азербайджан является сильным фактором и в энергетической диверсификации Европейского Союза, и открытие Южного газового коридора сыграет большую роль в энергообеспечении Европы. Мы высоко оцениваем открытие в Азербайджане железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это расширит торговые связи с Европой, улучшит проведение обмена», — добавила Меркель.

Minval.az