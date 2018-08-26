Режиссер Арменак Назикян, армянин по происхождению, предложил многообещающую роль в своем новом художественном фильме азербайджанскому актеру Ясину Хазиру.

Как сообщил Sputnik Азербайджан сам актер, предложение было передано через его друга в России, которого Назикян попросил связаться с Хазиром. По словам актера, его знакомый на данный момент работает в одной из кинокомпаний и всячески поддерживает его.

«Мне сказали, что картина будет состоять из четырех частей и съемки пройдут в Москве и Крыму. Вначале я даже не знал, что режиссером фильма является Арменак Назикян, потому что лента — российского производства. Когда мне сказали, что армянский режиссер выбрал меня для своей картины, я отказался от роли», — сказал Хазир.

По словам актера, может, многие бы его коллеги не отказались бы от такого предложения, но ему же очень важно, кто входит в съемочную команду. Хазир уверен, что этот фильм принес бы ему большую славу.

Отметим, что Ясин Хазир не только актер, но и еще модель, и принимал участие во многие рекламных и модных проектах.

Арменак Назикян окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Режиссерский дебют в кино — фильм «Срочный фрахт». Он снимал такие картины, как «Капитан Гордеев», «Удачи тебе, сыщик», «Вызов», «Опасная комбинация» и другие. Помимо режиссерской работы, он также снимался во многих фильмах в качестве актера, таких как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Команда» и других.

Minval.az