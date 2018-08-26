Лейла Алиева поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения.

Свое поздравление она разместила в соцсети Instagram.

«Поздравляю мою любимую маму с днем рождения! Ты мой самый любимый человек на свете! Спасибо тебе за твою любовь, тепло и безграничную доброту! Ты послана Богом, чтобы дарить людям тепло, надежду, справедливость и любовь! Ты самая красивая и достойная на свете! Я тебя очень люблю, моя мама, мой лучший друг и любимый человек!»,- написала Лейла Алиева в своем поздравлении.

Она также поблагодарила всех за поздравления по данному случаю: «Спасибо всем за поздравления, дай Бог счастья, здоровья, много любви и исполнения всех желаний».

Minval.az