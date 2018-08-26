Лейла Алиева поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения.
Свое поздравление она разместила в соцсети Instagram.
«Поздравляю мою любимую маму с днем рождения! Ты мой самый любимый человек на свете! Спасибо тебе за твою любовь, тепло и безграничную доброту! Ты послана Богом, чтобы дарить людям тепло, надежду, справедливость и любовь! Ты самая красивая и достойная на свете! Я тебя очень люблю, моя мама, мой лучший друг и любимый человек!»,- написала Лейла Алиева в своем поздравлении.
Она также поблагодарила всех за поздравления по данному случаю: «Спасибо всем за поздравления, дай Бог счастья, здоровья, много любви и исполнения всех желаний».
Sevimli anamı ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm! Sən mənim dünyada ən çox sevdiyim insansan! Sevginə, səmimiyyətinə və sonsuz xeyirxahlığına görə sənə minnətdaram! Tanrı səni yer üzünə insanlara şəfqət, ümid, ədalət və sevgi bəxş etmək üçün göndərib! Sən dünyanın ən gözəl və ləyaqətli insanısan. Mən səni çox sevirəm, mənim anam, ən yaxşi dostum və əzizim!Təbriklərə görə hamıya təşəkkür edirəm, Allah sizə cansağlığı və bol sevgi bəxş etsin, bütün arzularınız həyata keçsin! 💛💛💛🌕✨ 26/08/18 Поздравляю мою любимую маму с днем рождения! Ты мой самый любимый человек на свете! Спасибо тебе за твою любовь, тепло и безграничную доброту! Ты послана Богом, чтобы дарить людям тепло, надежду, справедливость и любовь! Ты самая красивая и достойная на свете! Я тебя очень люблю, моя мама, мой лучший друг и любимый человек! Спасибо всем за поздравления, дай Бог счастья, здоровья, много любви и исполнения всех желаний! 💛💛💛🌕✨ 26/08/18