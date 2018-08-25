Вопрос, заданный немецкой журналисткой на совместной пресс-конференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, показал, что она не знает, где находится – в Азербайджане или Афганистане, но при этом хочет преподать нам урок демократии.

AЗЕРТАДЖ как есть представляет вопрос журналиста: «Недавно был выпущен на свободу лидер оппозиции Ильгар Мамедов. Многие журналисты, проводившие расследования, в том числе Афган Мухтарлы, остаются в заключении. Поэтому Совет Европы подвергает вас критике. При столь тесном, как вы сами только что отметили, экономическом сотрудничестве с Германией и Европейским Союзом, исходя из обязательств, принятых вами как Афганистаном в Совете Европы, начнете ли вы вновь предпринимать шаги в направлении стандартов в области прав человека?»

То, что ставящая себя выше других представительница СМИ такой развитой страны как Германия не знает, где она находится, выглядит и удивительно, и в то же время невероятно. Что это — показатель ее непрофессионализма, безграмотности или неуважения? Трудно сказать. В любом случае, столь грубая ошибка журналиста, освещающего визит главы правительства своей страны, выглядит смехотворной, наводит тень на медиа Германии.

В данном случае убедительным выглядит только то, что этот вопрос – заказ каких-то кругов, не любящих Азербайджан, не желающих его демократического развития. Именно они подготовили и передали его журналистке. А она, не вникая, назвала Азербайджан Афганистаном.

Президент Aзербайджана, в очередной раз проявив высокую культуру, не указал корреспонденту на допущенную ошибку. В своем ответе он конкретными фактами обосновал, что Азербайджан – страна, приверженная демократическим ценностям, где обеспечиваются все свободы, в том числе свобода слова и печати, никто не подвергается преследованиям и наказанию за иные взгляды.

Minval.az