В Азербайджане на пограничном с Россией таможенно-пропускном пункте «Самур», начиная с пятницы, 24 августа временами наблюдается значительное скопление автомобилей российских граждан, выезжающих за пределы Азербайджана.

Как говорится в сообщении на сайте Государственного таможенного комитета АР, причиной высокой плотности транспортного потока является то, что посещавшие Азербайджан граждане России в массовом порядке возвращаются обратно, чтобы подготовиться к началу учебного года, который в РФ стартует первого сентября.

В связи с этим в настоящее время таможенный пост «Самур» функционирует в усиленном режиме. В результате переговоров, проводимых со структурами противоположной (принимающей) стороны, возникшие проблемы устраняются в течение коротких промежутков времени.

Minval.az