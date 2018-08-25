Начиная с субботы, 25 августа запрещена парковка автомобилей на одной из центральных улиц города Баку – Физули, сообщает глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, утром субботы на улице Физули была нанесена дорожная разметка, запрещающая автомобилям парковаться в этой части города. Ко всему этому, установлены дорожные знаки, запрещающий парковку и остановку транспортных средств на этой улице.

«На данный момент для улучшения движения транспортных средств на городских дорогах проводится анализ состояния парковочных мест. В связи с этим большинство территорий, предназначенных для парковки, идентифицируются. Кроме того, ведется необходимая работа по созданию новых парковочных мест для автомобилей», — отметил Агаев.

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