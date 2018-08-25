В Центре Гейдара Алиева в субботу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Канцлера Германии Ангелы Меркель с бизнесменами.
В Центре Гейдара Алиева в субботу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Канцлера Германии Ангелы Меркель с бизнесменами.
Дата: 2018/08/25 14:27
Раздел: Азербайджан, Важно
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