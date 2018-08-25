В субботу состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Германии Ангелы Меркель в расширенном составе с участием делегаций.
Президент Азербайджана и Канцлер Германии выступили на встрече с речами.
В субботу состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Германии Ангелы Меркель в расширенном составе с участием делегаций.
Президент Азербайджана и Канцлер Германии выступили на встрече с речами.
Дата: 2018/08/25 10:57
Раздел: Азербайджан, Важно
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