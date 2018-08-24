Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 24 августа, подписал распоряжение об утверждении «Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом».

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, координирующим органом по реализации Стратегии определено министерство финансов.

Кабинету министров поручено подготовить и представить азербайджанскому лидеру предложения по приведению актов президента АР и нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с данным распоряжением, а также решить другие исходящие из него вопросы.

В соответствии с распоряжением, Минфин Азербайджана должен обеспечить меры, предусмотренные Стратегией, а также отчитываться перед президентом Азербайджана о проделанной работе два раза в год.

Minval.az