Германия исключила своего депутата Альберта Вайлера из делегации канцлера Ангелы Меркель в рамках визита в Азербайджан, поскольку переговоры в Баку важнее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы решили, что его работу будет осуществлять другой депутат. К этому решению мы пришли, поскольку для нас важны эти переговоры. Только путем переговоров можно решить острые вопросы», — сказала А.Меркель, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста на брифинге в Ереване по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

Minval.az